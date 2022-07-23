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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı devrildi: 22 yaralı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 3’ü ağır 22 kişi yaralandı.
Asayiş 23.07.2022, 10:57
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 3’ü ağır 22 kişi yaralandı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında G.G. (59) idaresindeki 45 AIE 821 plakalı domates işçilerini taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Turgutlu ve Manisa’daki hastanelere sevk edildi.