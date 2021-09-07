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Tarım işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı: 5’i ağır 19 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i ağır 19 kişi yaralandı.

Asayiş 07.09.2021, 21:22
Tarım işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı: 5’i ağır 19 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i ağır 19 kişi yaralandı.



Kaza, ilçe girişindeki Karacabey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup İ. yönetimindeki 38 F 4985 plakalı tır, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinden patates sökümünden gelen tarım işçilerinin bulunduğu 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüs şarampole devrilirken, içerisinde bulunan 18 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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