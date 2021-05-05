banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde
Billie Eilish: Cinsel istismar ve taciz her yerde
Anadolu Efes, Final Four'da!
Anadolu Efes, Final Four'da!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı

Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Asayiş 05.05.2021, 03:26
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 yaralı

Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Karaman’a mevsimlik tarım işçisi götüren Mehmet Kolkısa yönetimindeki 63 S 1363 plakalı minibüs Bahçe İlçesi Kızlaç tünelinde sürücüsünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Kolukısa ile minibüste yolcu olarak bulunan 15 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ve Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu