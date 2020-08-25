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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSTEKİ 11 KİŞİ YARALANDI
Asayiş 25.08.2020, 10:59
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 11 kişi yaralandı.
Kaza, Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Saygılı (42) yönetimindeki 46 S 7008 plakalı minibüs, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsteki tarım işçilerinden Mehtap Tıraş (18), Münevver Yüksek (40), Şermin (40), Emine (27), Aysel (38), Hatice (42), Dilan (15), Elif (15), Esma (16) ve Saadet Saygılı (15) yaralandı.
Durumu ağır olduğu belirtilen Saadet Saygılı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.
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