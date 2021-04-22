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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 22.04.2021, 18:19
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.25 sıralarında Ereğli ilçesi Yukarıgöndelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullatef A. (43) idaresindeki Suriye uyruklu mevsimlik işçileri taşıyan 27 ACB 877 plakalı Ford marka minibüs Ereğli istikametinden Zengen Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan Rammdan Alahmad (69) olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe El Muhammed (78) de hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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