Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ : 1 ÖLÜ, 11 YARALI
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolunun TİGEM’e ait Gümüşsuyu İşletmesi yakınlarında yaşandı. Çoğu yabancı uyruklu tarım işçilerini taşıyan 63 F 2315 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yabancı uyruklu Hedra Şuveg hayatını kaybederken İzeddin Ş., İsa Ş., Lemis Ş., Halid Ş., Useme İ., Muhammed El H., Taybe El S., Fatma El S., Nur El İ., Nuha H. ve Ruye H. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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