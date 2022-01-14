Tarım işçilerini taşıyan midibüs bakkala girdi: 5 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak bakkal dükkanına çarptı. Kazada 5 işçi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Fethi K. yönetimindeki 80 HA 550 plakalı midibüs sabah saat 07.00 sıralarında içerisinde tarım işçileri ile birlikte Mahmutlu Mahallesi, Şehit Mehmet Sarıaslan Caddesinden geçtiği sırada iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bakkal dükkânına çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkanda hasar oluştu. Kazada midibüste bulunan 5 tarım işçisi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Yaralılar ambulans ile Erzin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.