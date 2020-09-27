Tarım işçileri taşıyan araçlar denetlendi
AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JANDARMA TRAFİK TİMLERİ “TARIM İŞÇİSİ VE PERSONEL TAŞIYAN ARAÇLARIN” KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK SABİT VE SEYİR HALİNDE ÖZEL DENETİM YAPTI.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri “tarım İşçisi ve personel taşıyan Araçların” karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik olarak sabit ve seyir halinde özel denetim yaptı.
Bölgede pancar hasadının başlaması ve çiftçilerin 3-4 römork takarak yola çıkmaları ölümlü trafik kazalarına neden olurken, bunu önlemek için ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ayakta işçi taşıyan 4, yolcu taşıma yetki belgesiz taşımacılık yapan 2 olmak üzere 6 servis aracına, römorklarında yansıtıcı bulundurmayan 2 traktörle birlikte 8 araca toplam 5 bin 28 lira trafik cezası kesildi.
Ayrıca tarım işçisi ve personel taşıyan araçları İçişleri Bakanlığınca belirlenen "Hepimiz İçin, Sağlık İçin" sloganıyla Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrol edildi. Denetimler kapsamında dezenfekte yaptırmayan, ayakta yolcu taşıyan, yolcuların kullanması için el antiseptiği bulundurmayan, uyarı ikaz yazıları asmayan 5 servis işleteninin her birine 789 lire tutarında idari yaptırım uygulandı.
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