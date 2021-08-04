banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü

Malatya’da tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Asayiş 04.08.2021, 10:48
Tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift öldü

Malatya’da tarım ilacını vitamin zannederek tüketen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp tüketti. Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi geçtiğimiz gün defnedildi.
Yorumlar (0)
31°
açık