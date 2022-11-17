Tarım arazisine dönen göl havzasında denetimler sıkılaştırıldı

Manisa’da yaşanan kuraklık sonrası tamamen kuruma noktasına gelen Marmara Gölü Havzasında kaçak yapılaşma ve arazi işgallerinin önüne geçmek için jandarma ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler imzalanan iş birliği protokolü sonrası Marmara Gölündeki arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kontrollerini daha da sıklaştırdı.

Manisa’nın Salihli ve Gölmarmara ilçe sınırları içerisinde yer alan ve son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile buna bağlı olarak yaşanan kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Marmara Gölü’nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolünde su tutma kapasitesi azalıp kurumaya başlayan Marmara Gölü’nün bir kısmına, sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama/rezerv alanı oluşturulması, kuruyan diğer kısımlarında ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından organik tarımsal üretim faaliyetinde bulunulması amaçlanıyor.

Marmara Gölü’nün rehabilitasyonu amacıyla yapılan iş birliği protokolü sonrası ulusal öneme haiz sulak alan statüsünde bulunan Marmara Gölü arazisinde devriye faaliyetlerini arttıran Jandarma ekipleri, arazi işgali ve kaçak yapılaşma olaylarına anında müdahale ederek, ilgililer hakkında yasal işlemleri gerçekleştiriyor.

Göl arazisinde sorumluluk sahası bulunan Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından da bölgede yaşayan vatandaşların katılımıyla toplantılar yapılırken, vatandaşlar göldeki rehabilitasyon çalışmaları ve alınan önlemlere ilişkin bilgilendiriliyor.