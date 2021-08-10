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Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı

Düzce’de fındık bahçesine giden patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampolden dereye uçtu. Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Asayiş 10.08.2021, 21:32
Tarım aracı şarampolden dereye uçtu: 1 yaralı

Düzce’de fındık bahçesine giden patpat diye tabir edilen tarım aracı şarampolden dereye uçtu. Kazada tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlı köyü ile Akpınar köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fındık bahçesine gitmek için hareket eden K.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı Mısırlı köyü ile Akpınar köyü arasındaki bağlantı yoluna geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden dereye uçtu. Patpat sürücüsü K.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü K.Y. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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