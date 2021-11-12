Tarihi surlardan dökülen taşlar için alınan önlem kazaya davetiye çıkardı

İstanbul Fatih’te tarihi surlardan kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle yapılan demir set, Ulubatlı otobüs durağını kullanan vatandaşlar için tehlike oluşturuyordu. Demir setin kapattığı duraktan, yaya yolu bulunmayan caddeye çıkan genç bir kadın karşı kaldırıma geçmek isterken otomobil çarpması sonucu yaralandı.

2020 yılının Haziran ayında Ulubatlı otobüs durağının arkasında bulunan tarihi surlardan kopan parçalar Sulukule Caddesi’ne düşmüştü. Daha önce surlardan kopan parçalar nedeniyle aynı noktada birçok kez kaza meydana gelmişti.

Kazaya davetiye çıkartıyordu

Yaşanan kazaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarihi surların etrafını demir set ile kapattı. Demir set, yolun bir kısmını işgal ederken Ulubatlı otobüs durağının da önünü kapattı. Durakta inen yolcular, yaya yolu ve trafik ışıkları olmamasından dolayı seyir halindeki araçların arasından karşı kaldırıma geçmek zorunda kaldı. Bu durum da her an kazaya davetiye çıkartıyordu. Korkulan kaza da sabah saatlerinde meydana geldi.

Genç kadına otomobil çarptı

Kaza, Ulubatlı otobüs durağı önünde saat 08.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki Dilan Türkoğlu otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. 2 otobüsün arasından geçen Türkoğlu, karşı şeritten gelen 53 CL 440 plakalı Mercedes marka otomobili görmedi. Türkoğlu otomobilin kendisine çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Türkoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

“Buradan geçen sağlık görevlisi başına tampon yaptı”

Kaza anını anlatan Yıldırım Coşkun, “Hanımefendi otobüsten indi. Arkasından başka bir otobüs gelince aradan çıktı. Beyefendi de aracıyla yukarıdan gelerek çarptı. Yaralının hafızası yerindeydi. Bilinci yerindeydi. Buradan geçen sağlık görevlisi başına tampon yaptı. Kafası kanıyordu. Otobüsten indi, karşıya geçiyordu” dedi.