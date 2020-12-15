Son Dakika
Tarihi sinema yangında küle döndü
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema, çıkan yangın sonucu küle döndü.
Asayiş 15.12.2020, 11:19
2
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki kullanılmayan tarihi sinema, çıkan yangın sonucu küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Fidanlık Mahallesi, Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan ilçenin ilk aynalı sineması olan tarihi Süs Sinemasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnaf, tarihi binadan çıkan dumanları fark edince itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tarihi sinemadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Çevre esnafından Yusuf Akan, iş yerinde otururken yangının çıktığını fark edince itfaiyeyi aradıklarını anlattı. Akan, tarihi sinemanın uzun yıllar kullanılmadığını belirtti.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü