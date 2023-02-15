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Kütahya Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesine hastalıklara karşı alınan tedbirlere yönelik ekip gönderdi
Tarihi Sarı Selim Camiinin minaresi asrın felaketine dayanamadı
“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı.
Asayiş 15.02.2023, 13:24
“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı.
1574-1575 yıllarında Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldığı bilinen külliyenin bulunduğu alanda yer alan tarihi Sarı Selim Camiinin tek minaresinin üst bölümü depreme dayanamayarak yıkıldı. Bahçesinde asırlık zeytin ağacı da bulunan cami, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.