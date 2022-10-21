Tarihi Koza Han’da facianın eşiğinden dönüldü

Bursa Tarihi Kapalı Çarşı’da bulunan Koza Han’daki çınar ağacı, kafenin üzerine devrildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Heykel semtinde bulunan Tarihi Koza Han’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çürüyen çınar ağacı gövdesinden ayrılarak aşağıda bulunan kafenin üzerine devrildi. Kafede ve avluda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri sevk edildi. Devrilen çınar, ağaç kesme makinesiyle kesilirken, kafe kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.