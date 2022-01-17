Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tescilli olduğu öğrenilen 2 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu.

Yangın, gece geç saatlerde Kirmanlı Mahallesi Çelikel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan ve tescilli olduğu öğrenilen eski binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek uzun süre söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tarihi binadaki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, sabah saatlerine kadar soğutma çalışması yaptı. İçerisinde kimsenin yaşamadığı iki katlı tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan mahalle sakinleri, havanın kararması ile birlikte bölgeye alkol ve uyuşturucu kullanmak için gelenlerin olduğunu ifade ederek, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Ekiplerce yangının çıkış nedeni araştırılıyor.