Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki yangında helikopterler tek tek havalandı

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadasında çıkan yangın söndürmek için helikopterler tek tek havalandı. Çanakkale Boğazı’na inerek su alan helikopterlerin biri indi biri kalktı.

Çanakkale’de tarihi Gelibolu Yarımadasında bulunan Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda personel bölgeye sevk edilirken, bölgeye yakın olan illerdeki helikopterler tek tek havalandı.

Çanakkale Boğazı’na iniş yaparak su alan helikopterler yangına müdahale etmeye devam ediyor.