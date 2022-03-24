Tarihi eserleri sosyal medyadan satmak isterken yakalandılar

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde tarihi sikke, yüzük, obje gibi değişik figürleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanırken, antik dönemlere ait bin 100 obje ele geçirildi.

Manisa’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ahmetli ilçesine bağlı Güldede Mahallesi’nde N.G. (39) ve M.Z. (44) isimli iki şüphelinin sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserleri internet siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti. Ekipler tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Roma, Bizans, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen toplam bin 100 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda N.G. ve M.Z. ekipler tarafından gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında soruşturma devam ediyor.