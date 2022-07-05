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Tarihi eserleri satamadan yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Bizans ve Roma dönemine ait 34 parça insan, hayvan figürleri, lamba, gümüş küpe, gibi tarihi eserler geçirildi.

Asayiş 05.07.2022, 09:49
Tarihi eserleri satamadan yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Bizans ve Roma dönemine ait 34 parça insan, hayvan figürleri, lamba, gümüş küpe, gibi tarihi eserler geçirildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada Ş. Ç.’nin Konuralp’te bulunan iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Arama kararı ile iş yerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 34 parça insan, hayvan figürleri, lamba, gümüş küpe, gibi tarihi eserler ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler Konuralp Müzesine teslim edildi.

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