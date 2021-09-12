Tarihi eserleri satamadan yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda bir şahsın satmak için müşteri aradığı Roma ve Bizans dönemine ait heykelcik ve sikkelerden oluşan 11 adet tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, R.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığı öğrenildi. Söz konusu şahsı takibe alan jandarma ekipleri, Elbistan-Göksun karayolunda operasyon düzenledi. Operasyonda; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sikke, 1 adet heykelcik ve 1 adet de ok ucu olmak üzere toplam 11 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö. adlı şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler de müzeye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.