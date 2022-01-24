Tarihi eserleri 1 milyon 250 bin TL’ye satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli, çeşitli tarihi eserleri 1 milyon 250 bin TL’ye satmak isterken yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 1 milyon 250 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Bağlar Gömmetaş Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke, 28 adet yüzük, 7 adet obje, 3 adet mühür, 1 adet hançer, 1 adet 163 santim uzunluğunda zincir ve 31 adet farklı ebatlarda taş olmak üzere toplam 132 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.