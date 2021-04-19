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Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Kahramanmaraş’ta elindeki tarihi eserlere müşteri arayan bir kişi Ortaçağ dönemine ait sikke ve objelerla yakalandı.

Asayiş 19.04.2021, 17:07
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Tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı

Kahramanmaraş’ta elindeki tarihi eserlere müşteri arayan bir kişi Ortaçağ dönemine ait sikke ve objelerla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ’nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alınca harekete geçti. Ekipler, Pazarcık ilçesinde Y.İ.’yi Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke, 11 adet obje, 11 adet yüzük, 1 adet mühür olmak üzere toplam 52 adet tarihi eser ile birlikte yakaladı. Y.İ. gözaltına alındı.
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