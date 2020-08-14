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Tarihi eserler ile yakalandı
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR ŞAHSIN EVİNDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİYLE EDREMİT KOM GRUP AMİRLİĞİ TARAFINDAN ARAMA YAPILDI. YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 14.08.2020, 15:07
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle Edremit KOM Grup Amirliği tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan arama sonucunda, doksan adet tarihi eser sikke, bir adet tarihi eser ok ucu ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.
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