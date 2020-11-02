Tarihi eseri jandarma ekiplerine satarken suçüstü yakalandılar

Diyarbakır’da ellerindeki tarihi eseri satıcı kılığına giren jandarma ekiplerine satmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eser parçalarını 250 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Devegeçidi mevkiinde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet tablo, 1 adet kama ve 22 adet sikke olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.