Tarihi eser niteliğindeki silahı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliğindeki silahı satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesinde bir işletmede çalışan A.İ. isimli şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen tabancaya satmaya çalıştığı duyumu alınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şahıs, çalıştığı işletmenin önünde tabancanın satışını yapmak için beklediği esnada kimlik kontrolü ve kaba üst araması yapıldı. Üst aramasında şahsın üzerinde 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tabanca rızaen muhafaza altına alındı.