Tarihi eser kaçakçısı jandarmadan kaçamadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından bir süredir takip altında tutulan tarihi eser kaçakçısı, Ahmetli ilçesinde 30 adet Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait sikke ve objelerle yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden M.A.’nın (42) sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserlerin satışını yapacağı bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından takibe alınan M.A.’nın otomobili, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde durduruldu. M.A.’nın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen sikke ve objelerin bulunduğu toplam 30 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere, Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere jandarma tarafından el konulurken, M.A. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.’nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.