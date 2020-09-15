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Tarihi eser kaçakçılığını JASAT ekipleri ortaya çıkardı

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ, KASTAMONU’DA DÜZENLEDİKLERİ OPERASYONDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 15.09.2020, 14:03
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Tarihi eser kaçakçılığını JASAT ekipleri ortaya çıkardı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kastamonu’da düzenledikleri operasyonda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyünde E.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda JASAT ekiplerince evde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde Roma dönemine ait çeşme taş, 1 adet hilti ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Olayda ele geçirilen malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan E.Ç’ye ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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