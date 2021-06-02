Tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda,

Çiftlik ve Bağlar mahallelerinde 2 şahsın evinde sakladığı tarihi eser niteliği taşıyan eserleri satmak amacıyla müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 27 sikke, 2 yüzük, 2 dedektör ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.