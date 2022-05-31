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Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser k

Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi.

Asayiş 31.05.2022, 08:35
Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser k

Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi.

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