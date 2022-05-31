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Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser k
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı karar
Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser k
Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi.
Asayiş 31.05.2022, 08:35
Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik En Büyük Operasyon: 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği “Miras” operasyonuyla Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen “Miras” operasyonu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yapan 143 şüpheli şahıs tespit edildi.