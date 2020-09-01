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Tarihi eser kaçakçılarına darbe
SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ARAÇTA 102 ADET SİKKE VE ÇEŞİTLİ TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 01.09.2020, 14:08
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli bir araçta 102 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.
Suşehri ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine geçtiğimiz gün ilçeye tarihi eser satmak için gelen aracı D-100 karayolu üzerinde durdu. Araçta yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 adet ok başı, 1 adet yüzük, 1 adet tas, 1 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. C.D. ve E.Y. ise polis ekipleri tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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