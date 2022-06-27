banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında dörtlü zirve
Dolar yükselişe başladı!
Dolar yükselişe başladı!

Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 14 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 27.06.2022, 14:09
Tarihi eser kaçakçıları, jandarmaya yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 14 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma dahilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 24 Haziran tarihinde plakası belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 adet pişmiş topraktan kandil, 2 adet şamdan, 1 adet küp, 3 adet lüle, 1 adet vazo, 2 adet şamdan altlığı, 2 adet kulp ile birlikte 2 adet metalden yapılmış anahtar ve kaşık olmak üzere toplam 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğünce yapılan ön incelemede Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili A.G. ve Y.K. adlı 2 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu