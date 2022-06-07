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Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku

Kocaeli’de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 07.06.2022, 16:06
Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahsa jandarma şoku

Kocaeli’de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Gebze ilçesinde E.T. isimli şahsa ait arazide tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 8 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, kazı malzemeleri de ele geçirildi.

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