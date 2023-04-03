Tarihi camide korkutan yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin en eski camilerinden biri olan Paşalar Aşağı Mahalle Camii, kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, sabah saat 06.00’da Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir asırlık tarihiyle bölgenin en eski camilerden bir olan Paşalar Aşağı Mahalle Camii’nden dumanlar yükseldi. Kadınların namaz kıldığı mahfil alanda başlayan yangını hayvanlarına bakmak için ahıra giden mahalle sakinleri fark etti.

Halıların tutuşarak ahşap bölmelere sıçradığı alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Elektrik tesisatına bağlı halı altı ısıtmasından çıktığı öğrenilen yangın sonrası kadınlar mahfili kullanılmaz hale gelirken, camide hasar oluştu.