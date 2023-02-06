Tarihi cami depremde yıkıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Malatya kent merkezinde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya’da geçtiğimiz yıl restore edilerek ibadete açılan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan çok sayıda iş yerinin de hasar gördüğü kentte aralıksız süren yoğun kar yağışı ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.