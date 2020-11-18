banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Tarihi bölgede kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 18.11.2020, 16:07
2
Tarihi bölgede kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde blunan Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı tespiti üzerine ekipler çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, E.K. (37), M.H. (34), R.I. (42), M.A. (63) ve S.F.’yi (24) suçüstü yakaladı. Kazı yaptıkları alanda yatak, yorgan ve battaniyeler, çeşitli delici ve kırıcı aletlere bulan ekipler, gözaltına aldıkları 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İnhisar Jandarma Komutanlığına götürdü.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
hafif yağmur
banner378