Tarihi ahşap konaktaki yangın 4 saatin sonunda söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap konağı küle çeviren yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yanındaki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatin sonunda söndürüldü. Yangının çıktığı konağın yanında bulunan evlerde korona karantinasında olan vatandaşlar ise geçici süreliğine otellere yerleştirildi.

Yangın, Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Konakta gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda konağı sardı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale etti. Konakta çıkan ve alevlerin metrelerce uzaktan göründüğü yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yanındaki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Korona karantinasındaki aileler geçici süreliğine otele yerleştirildi

Yangın söndürme çalışmalar esnasında olay yerine Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş’da geldi. Yangının çıktığı konağın yanı başındaki 3 evde korona virüs (Covit-19) karantinasında olan aileler Kaymakam Tortop’un talimatı ile geçici süreliğine Sandıklı Belediyesi’ne ait Hüdai Kaplıcaları’na yerleştirildi.

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.