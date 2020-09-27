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Tarihi ahşap evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

TARİHİ AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Asayiş 27.09.2020, 09:29
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Tarihi ahşap evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bursa’da yaklaşık 100 yıllık 2 katlı ahşap evin çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Mahalle sakinleri koronayı unuturken, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1. Kısa Sokak’ta bulunan yaklaşık 100 yıllık 2 katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarihi ahşap evi dumanlar kaplarken, mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü. Sosyal mesafe ve maske kuralını unutan vatandaşları polis müdahale ederek dağıttı. Tarihi binanın kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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