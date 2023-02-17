Tarihe direndi depreme dayanamadı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan 159 yıllık Dervişiye Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü. Çatısı ve minaresi yıkılan caminin bahçesinde Cuma Namazı kılındı.

Kahramanmaraş Pazarcık 7.7 büyüklüğündeki ve Kahramanmaraş Elbistan 7.6 şiddetindeki depremlerde, büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Sultan Abdülaziz Han zamanında Fırka-i Islahiye adıyla kurulan kuvvetin komutanı ve Dördüncü Ordu Müşürü Derviş Paşa tarafından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaptırılan Dervişiye Camii de ağır yara aldı. Sultan 2. Abdülahmid han döneminde restore eden ve günümüze kadar ulaşan caminin minaresi avluya yıkılırken, çatı ve duvarlar ise caminin içine düştü. Cami bahçesini oluşturan duvarları da hasar alan caminin bahçesinde Cuma Namazı cemaatle kılındı.

Enkazın henüz kaldırılmadığı caminin en son ise son olarak 2017 yılında aslına uygun şekilde restore edildiği öğrenildi.