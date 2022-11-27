Taraftar dernek başkanları Manisa’daki kaza anını anlattı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta bugün oynanacak olan Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı için İzmir’in Bergama ilçesine giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın ardından yaralılar ilk tedavilerinin ardından, Manisa’nın Salihli ve Gölmarmara ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Salihli’de tedavi altına alınan yaralılardan taraftar dernekleri başkanları kaza anını ve yaşananları o anları anlattı.

“Salihli’den çıkıp Gölmarmara ilçesine gittiğimiz sırada aracımız büyük bir gürültüyle orta refüje girdi” diyen 80 Osmaniye Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, “Minibüs yaklaşık 60-70 metre kadar sürüklendi. Kaza anında Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı olan Erman Can Artar kardeşimiz araçtan dışarı fırladı. Onu orada kaybettik. Kendisi değerli bir insandı. Her deplasmana bizimle beraber gelirdi. Ben aracın sola yatmasıyla beraber araç durduktan sonra ben dışarı çıktım. Herkese geçmiş olsun diliyorum” dedi.

“Osmaniye’nin başı sağ olsun”

Osmaniye’den Osmaniyespor’u desteklemek için yola çıktıklarını anlatan Osmaniye 7 Ocak Taraftarlar Derneği Başkanı Vedat Köle ise “Gölmarmara civarında 3 arabamızdan bir tanesinin kaza yaptığını duyduk. Kaza yerine gittiğimizde bazı arkadaşlarımızın yaralanıp bazı arkadaşlarımızın hastaneye kaldırıldığını ve arkadaşımızın bir tanesinin rahmetli olduğunu öğrendik. Acımız büyük Osmaniyespor’un ve Osmaniye’nin başı sağ olsun. Konuşacak başka bir şey yok çok üzüntülüyüz. Bir vefatımız var 9 yaralımız var. Arkadaşlarımızı biz diğer arkadaşlar olarak takip ediyoruz. Futbolun kaderi. Osmaniyespor’un peşinden geldik. Ama böyle olacağını bilsek kimse yola çıkmaz. Allah ailesine sabır versin. Allah Osmaniyemiz’e sabır versin”

(BA-