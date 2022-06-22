Tanzanya’da maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek öldü

Tanzanya’nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Mwamgongo köyündeki eve giren maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti.

Tanzanya’nın batısındaki Gombe Ulusal Parkı yakınlarında Kigoma’daki Mwamgongo köyünde dün eve giren maymunlar 1 aylık bebeği annesi emzirdiği sırada kaçırdığı bildirildi.

Kigoma Bölge Komutanı James Manyama yaptığı açıklamada, bebeğin köylülerin onu kurtarmak için güç kullanması sonucu hayatını kaybettiğini aktararak, "(Anne) yardım için çığlık attı ve köylüler çocuğunu maymun sürüsünden geri almasına yardım etmek için evine koştu" dedi.

Maymunların köylüleri görünce agresifleştiği ve saldırganlaştığını ifade eden Manyana, bebeğin başından ve boyundan yaralandığını belirterek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Anneye hangi maymun türünün saldırdığı henüz netlik kazanmazken polis, halktan milli parklardaki maymunlara karşı dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.