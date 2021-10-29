"Tantanacı" hırsızlar yakalandı

Eyüpsultan’da ’tantanacılık’ yöntemi ile yabancı uyruklu şahsın çantasını çalıp darp eden şahıslar yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların, çanta çalması ve ilçede bulunan bir otobüs durağında bir şahsın cep telefonunun perdeleme yöntemiyle çalınma anı kamerada.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’yankesicilik’ konusu ile ilgili, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çarşamba günü Merkez Mahallesi teleferik noktası çevresinde bir kargaşa meydana geldiği ve şüpheli bir şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevrede yapılan araştırmalar sonucu eşkal bilgileri üzerinden olaya karıştığı değerlendirilen G.S. isimli şüpheliyi, teleferiğe binmiş halde iken yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmaların devamında, aynı kargaşa olayına karışan ve Silahtarağa Caddesi üzerinde kaçmakta olduğu tespit edilen S.K. ve P.T. isimli şahıslar da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tantanacılık yöntemi ile hırsızlık yapıp, olayı fark eden şahsı da darp ettiler

Kargaşa olayı esnasında şüphelilerin "tantanacılık" yöntemiyle S.C. isimli yabancı uyruklu şahsın çantasını aldıkları, şahısların olayı fark eden mağduru darp etmelerinin devamında olay yerinden kiralık araçla kaçtıkları belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin 13 Ekim’de Eyüpsultan’da bulunan bir otobüs durağında D.K. isimli şahsın cep telefonunun perdeleme yöntemiyle çalınması olayına karıştıkları öğrenildi. Şahısların yapılan GBT sorgulamalarında şüphelilerden S.K. isimli şahsın 1 suçtan, G.S. isimli şahsın ise 4 suçtan aranıyor olduğu ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve “yankesicilik” suçundan dün adli makamlara sevk edilen S.K. ve P.T. isimli şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. G.S isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.