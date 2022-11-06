Tanker içinde zulalanmış 11 kilo esrar yakalandı

Düzce’de polis ekiplerinin çalışması ile durdurlan tankerden 11 kilo 816 gram kubar esrar yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaynaşlı’da uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama esnasında 72 plakalı bir tankerde narko köpekler tarafından arama yapıldı. Tankerin zulasından 2 varil içerisinde 20 paket kubar esrar bulundu. Toplam ağırlığı 11 kilo 816 gram olan kubar esrara el konulurken, tanker sürücüsü M.N.B., Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret suçundan gözaltına alındı.