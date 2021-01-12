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Tanımadığı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanan kadın hayatını kaybetti

Ankara’da gittiği benzin istasyonunda karşılaştığı iki kişi ile birlikte evine giden ve burada uyuşturucu kullanan kadın, hayatını kaybetti. Kadının ölümüne ilişkin görülen davada her iki sanığa "olası kast ile adam öldürme" suçundan 16 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Öte yandan, dava dosyasına giren güvenlik kameraları, ölüme giden süreci anbean kaydetti.

Asayiş 12.01.2021, 14:13
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Tanımadığı kişilerle birlikte uyuşturucu kullanan kadın hayatını kaybetti

Ankara’da gittiği benzin istasyonunda karşılaştığı iki kişi ile birlikte evine giden ve burada uyuşturucu kullanan kadın, hayatını kaybetti. Kadının ölümüne ilişkin görülen davada her iki sanığa "olası kast ile adam öldürme" suçundan 16 yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Öte yandan, dava dosyasına giren güvenlik kameraları, ölüme giden süreci anbean kaydetti.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanan dava dosyasına göre, 17 Ağustos 2019’da saat 07.30 sıralarında Damla Kiraz (30) aracına yakıt almak için Altındağ ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki fırını işleten sanık Uğur Kara (35), Kiraz’ın aracı tehlikeli kullandığını fark edince aracın yanına gitti ve Kiraz ile sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Kara ile Kiraz’ın yanına davanın diğer sanığı Abdulhalim Cebeci (26) geldi. Kiraz’ın alkollü olduğunu gören ikili, kadının aracına binerek istasyondan ayrıldı.

Araçta Kiraz’ın kolundaki şırınga izlerini fark eden Cebeci, kadına uyuşturucu kullanmayı isteyip istemediğini sordu. Kadının kullanmak istediğini söylemesi üzerine bir adrese giderek uyuşturucu madde satın aldılar ve ardından Kiraz’ın Keçiören’deki evine gittiler. Kendi kokain alan Cebeci, Kiraz’ın koluna eroin maddesini enjekte etti. Kara ise uyuşturucu madde kullanmadı. Kiraz, uyuşturucu maddeyi almasından kısa bir süre sonra fenalaştı. Bunun üzerine her iki sanık, kadını kucaklayarak araca bindirdi ve hastaneye götürdü. Hastane görevlilerine kadının uyuşturucu kullandığını ve bu nedenle fenalaştığını söyleyen sanıklar, daha sonra buradan uzaklaştı. Kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Kimseye söylemezsen ortaya çıkmaz"

Sanık Cebeci, kadını hastaneye bıraktıkları günün akşamında mahalledeki arkadaşlarına olanları anlattı. Sosyal medyadan Cebeci’nin anlattığı kadının öldüğünü gören N.D., polise giderek durumu anlattı. N.D., polise verdiği ifadesinde, "Abdulhalim Cebeci, akaryakıt istasyonunda tanıştıkları bir kadının aracına bindiklerini ve kadının evine gittiklerini söyledi. Burada kadının koluna şırınga ile eroin enjekte ettiğini anlattı ve 5 dakika sonra kadının simsiyah olduğunu söyledi. Kadını, diğer arkadaşıyla birlikte hastaneye bırakıp kaçmışlar. Abdulhalim Cebeci’nin yanındaki arkadaşı ’kimseye söylemezsen ortaya çıkmaz’ demiş" dedi.

N.D.’nin bu ifadesi üzerine Kara ve Cebeci gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Kara ve Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "olası kast ile adam öldürme" suçundan dava açıldı.

"Ne anlattığımı hatırlamıyorum"

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada savunma yapan sanık Cebeci, işsiz olduğunu, akaryakıt istasyonunda çalışan bir arkadaşının yanına sık sık gittiğini söyledi. Olay günü istasyona gelen kadının aşırı derecede alkollü olduğunu gördüğünü, bir süre sohbet ettikten sonra aracına bindiğini belirten Cebeci, "Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben, üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük. Hastanedeki görevlilere kadının uyuşturucu kullandığını söyledik ve bir süre sonra da hastaneden ayrılarak evime gittim. Olayın gerçekleştiği günün akşamında uyuşturucu kullanmıştım ve kendimde değildim. Mahallede gördüğüm kişilere ne anlattığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Sanık Uğur Kara ise sabah fırını açmak için gittiğinde istasyona tehlikeli şekilde giren aracı fark ettiğini ve aracın yanına gittiğini söyledi. Araçta bulunan kadının önce şarj aleti sorduğunu, daha sonra kahve istediğini anlatan Kara, "Kahve almaya gidip geldiğimde kadın Abdulhalim Cebeci ile konuşuyordu. Kadının çağırması üzerine araca bindim. Ben olay günü uyuşturucu kullanmadım. Onlar uyuşturucu kullanırken balkondaydım. Uyuşturucuyu kadının mı yoksa diğer sanığın mı koluna enjekte ettiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, yargılama sonucunda her iki sanığın da "olası kast ile adam öldürme" suçundan 16 yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki gerekçeli kararında, "Sanıklar aşırı derecede alkollü ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladıkları kadına şırınga ile eroin maddesi vererek maktulün ölebileceğini öngörüp buna rağmen eylemlerine devam ettikleri ve maktuleyi olası kast ile öldürdükleri anlaşıldığından sanıkların cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi

Olayla ilgili elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri dosyasında yer aldı. Görüntülerde, Kiraz’ın aracıyla benzinliğe girdiği, bir müddet sonra aracın yanına sanıkların deldiği görülüyor. Burada bir müddet sohbet ettikleri ardından da istasyondan ayrıldıkları görülüyor. Daha sonra ise Kiraz’ın evine girişleri kameralara yansıyor. Eve girmelerinden 1 saat 15 dakika sonra her iki sanığın fenalaşan Kiraz’ı kucaklayarak araca bindirdikleri ve hastaneye götürdükleri görülüyor. Hastaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Kiraz’ın baygın bir şekilde sedyeye bindirilerek acil servise sokulduğu görüntülere yansıyor.
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