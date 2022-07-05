banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Tandırlık yangını korkuttu

Kırıkkale’de 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tanıdrlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 05.07.2022, 07:33
Tandırlık yangını korkuttu

Kırıkkale’de 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tanıdrlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kırıkkale’de Çalılöz Mahallesi’ndeki Ahmet Ayık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Dumanın yükselmesiyle vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tandırlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
açık