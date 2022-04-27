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Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen’in istismar görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili sanıklardan anne Mine Durak ve sevgilisi, Serkan Elçetin’in telefonunda, çocuğun hem bir erkek hem de annesinin istismarına uğradığı, darbedildiği görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 27.04.2022, 11:34
Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen’in istismar görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili sanıklardan anne Mine Durak ve sevgilisi, Serkan Elçetin’in telefonunda, çocuğun hem bir erkek hem de annesinin istismarına uğradığı, darbedildiği görüntüler ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak’ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak’a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019’un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak’ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen’e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Durak’ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen’in cansız bedenini buldu. Eymen’in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk karar istinaf tarafından bozuldu

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak, ’nitelikli kasten öldürme’ ve ’eziyet’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı yeniden inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin’in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği kararını aldı. Sanık Mine Durak’ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak’ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin’in telefonunda minik Eymen’e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.

Küçük çocuğunu istismar etmiş

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin’in telefonunda minik Eymen’e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda, Eymen’in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen’in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafların bulunduğu yer aldı. Yapılan incelemede, Mine Durak’ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulunurken, söz konusu videoda Mine Durak’ın, minik Eymen’i istismar ettiği görüntüler olduğu, Durak’ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

’Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum’

Öte yandan incelenen telefonda, ’Güzelbahçe Deniz’ ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da bulunduğu öğrenildi. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin’e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtilirken, Elçetin’in telefon kaydında, ’Aa Annem’ olarak kayıtlı kişiden, ’Sen Mine’ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum’ şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin’in telefon rehberinde ’Mineee’ ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin’in telefonunda ’Güzelbahçe Deniz’ olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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