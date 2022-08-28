Tandır ateşi yangına neden oldu
Tokat’ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Tokat’ta tandır ateşinden çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Çay Mahallesinde Mustafa Yalçına ait bir evin bahçesinde bulunan tandırında meydana geldi. Katmer yaptıktan sonra tandır ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının söndürülmeyen tandır ateşinden çıktığı tespit edildi.
“Biz insanlık görevimizi yaptık”
Yangına müdahale eden mahalle sakini Enes Durna,“Ben evdeydim duman kokusu aldım. Babaannem komşuların evinin yandığını söyledi. Bizde komşularla beraber ekipler gelene kadar yangını yavaşlatmaya gittik. Diğer komşular itfaiye ekiplerini aradı. Alevler yükselmişti, tüp patladı. Yanan yerde kimse yoktu. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0