Tamiri biten çatıda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çatı yalıtımı için ziftli kağıt kaplaması yapılan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Olayı duyan çok sayıda vatandaş sokağa döküldü.

Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan Ferhunde Ceyhan’a ait 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde apartmanın çatısına yalıtım için ziftli kağıt döşendi. Tamirin bitmesiyle akşam saatlerinde tutuşan ziftli kağıtlar yangına neden oldu.

İtfaiyeden erken müdahale

Karşı taraftaki bir apartmandan yangını fark eden duyarlı bir vatandaş, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangını duyan mahalle sakinleri ise olay yerine akın etti. Toplanan kalabalık polisin uyarısıyla dağıldı.

“Yangını fark edince telefona sarıldık”

Duyarlılık örneği gösteren Yalçın Özcan, “Üst komşu çatının yandığını görmüş. Sonra hemen telefona sarıldık ve hemen itfaiyeyi aradım. Ekipler de kısa zamanda gelip yangına müdahale ettiler. Nasıl yandığını bilmiyoruz” diye konuştu.