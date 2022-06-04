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Tamire giderken alev aldı

Tekirdağ Çorlu’da elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobilde yangın çıktı.

Asayiş 04.06.2022, 09:55
Tamire giderken alev aldı

Tekirdağ Çorlu’da elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobilde yangın çıktı.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 2. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için ustaya getirilen İ.K’ya ait otomobil, oto elektrikçiye götürüldüğü sırada motor kısmı alev aldı. Yaşanan panik üzerine araçtan atlayan sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, çağrılan itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü.

Yangının elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi.

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