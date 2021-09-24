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Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı

Aksaray’da arızadan sonra götürüldüğü tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşü sırasında yandı.

Asayiş 24.09.2021, 10:46
Tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşünde yandı

Aksaray’da arızadan sonra götürüldüğü tamirden çıkan tırın mazot deposu test sürüşü sırasında yandı.

Yangın, Aksaray-Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Kocaeli’ye seyreden Zeki D. (30) idaresindeki 01 AIK 957 plakalı tır, Aksaray’a geldiğinde arıza yaptı. Çekiş arızası olduğunu fark eden sürücü tırı Yeni Sanayi Sitesine götürdü. Sanayide çekiş sorununun tamir edildiği tır, test sürüşü için Aksaray-Nevşehir karayoluna geldiğinde mazot deposu aniden alev aldı. Depo kısmından duman geldiğini fark eden tır sürücüsü, alevlere önce kendi imkanları ile müdahale etti, ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücünün müdahalesiyle büyümeyen söndürülen mazot deposunda soğutma çalışması yaptı.

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