Tamirci dükkanında LPG tankı patladı: 1 yaralı

Kırıkkale’de bir tamirci dükkanında LPG tankındaki gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Kaletepe Mahallesi Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzerindeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi Atilla Yılmaz (56), öğle saatlerinde çay koymak için piknik tüpünü yaktı. Bu esnada dükkanda bulunan LPG tanklarından birindeki gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. Parlamanın etkisiyle Yılmaz’ın yüzünde ve saçında yanıklar oluşurken, iş yerinde de hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan alevleri söndürürken, olası başka patlamalara karşı da önlem aldı. Polis ekipleri de işletmede incelemelerde bulundu. Patlamada yaralanan Atilla Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Hidayet Özmen, "Çay koyuyorduk içeride. Bir anda ateşten buralar alev aldı. Tüplerde kaçak varmış. Elinde ve yüzünde hafif yaralanmalar var. Şu an müşahede altında, durumu iyi" dedi.